Под видом сотрудников ФСБ аферисты выманили золотые монеты у 19-летнего россиянина

В Москве аферисты обманули юношу на 11 млн рублей и выманили золотые монеты

В Москве аферисты под видом сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обманули 19-летнего юношу на 11 миллионов рублей и выманили у него золотые монеты. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

О том, что молодой человек попался мошенникам, полицейским рассказала его мать. По ее словам, 19 октября ее сыну позвонили неизвестные и представились сотрудниками ФСБ, затем же поступил звонок якобы от сотрудников Центробанка. Они убедили юношу поучаствовать в некой секретной специальной операции, которая позволит поймать мошенников. По их указаниям россиянин взял из родительского сейфа 66 тысяч долларов, а также медали и украшения, и передал все это неизвестным, которые обещали положить ценности на некий безопасный счет.

Затем, как сказала женщина, спустя несколько дней молодому человеку снова поступил звонок. На этот раз звонившие убедили его заложить принадлежавшие родителям 72 золотые инвестиционные монеты и 17 серебряных. Они сказали, что монеты якобы надо было отдать Центробанку, чтобы задекларировать имущество. После этого к россиянину приехал курьер и забрал монеты. Женщина также отметила, что ее сын перевел мошенникам еще 999 тысяч рублей со счета отца, чтобы снова их «обезопасить».

Ранее в Москве мошенники под видом сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) обманули профессора Московского энергетического института (МЭИ) на 13 миллионов рублей.