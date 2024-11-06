Российский аэропорт приостановил работу из-за возможной атаки беспилотников

Аэропорт Махачкалы временно перестал принимать и отправлять рейсы из-за возможной атаки беспилотников. О приостановке работы российской авиагавани пишет ТАСС в среду, 6 ноября.
В разговоре с агентством генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов заявил, что подобные ограничения вводятся на неопределенный срок.
«Аэропорт из-за инцидента с беспилотником в Каспийске закрыт на неопределенное время», — добавил он.
Ранее стало известно, что беспилотник пытался атаковать Каспийск в Дагестане.
Жители города сообщили о двух взрывах около семи часов утра 6 ноября. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.