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09:22, 6 ноября 2024Путешествия

Российский аэропорт приостановил работу из-за возможной атаки беспилотников

Аэропорт Махачкалы перестал принимать рейсы из-за возможной атаки беспилотников
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Dinamik / Wikimedia

Аэропорт Махачкалы временно перестал принимать и отправлять рейсы из-за возможной атаки беспилотников. О приостановке работы российской авиагавани пишет ТАСС в среду, 6 ноября.

В разговоре с агентством генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов заявил, что подобные ограничения вводятся на неопределенный срок.

«Аэропорт из-за инцидента с беспилотником в Каспийске закрыт на неопределенное время», — добавил он.

Ранее стало известно, что беспилотник пытался атаковать Каспийск в Дагестане.

Жители города сообщили о двух взрывах около семи часов утра 6 ноября. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

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