Российский муфтий дал Трампу совет

Муфтий Крганов дал Трампу совет проявить смирение

Новому президенту США Дональду Трампу, как верующему человеку, стоит проявить смирение и благодетель, порекомендовал глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов. Он также выразил надежду на то, что Трамп сможет сделать политический курс США более человечным. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель религиозного деятеля.

«Если Дональд Трамп считает себя верующим человеком, как он сам утверждает, то было бы полезно вспомнить Священное Писание, которое призывает к смирению и благодетели, — сказал Крганов. — Для людей, занимающих столь высокий ранг, особенно важна нравственная опора на ценности веры. Мы не предсказываем будущее, не знаем, как будет лучше, но знаем, что все определено Всевышним, и это мы и увидим».

Крганов добавил, что надеется на способность Трампа, как верующего человека, позитивно повлиять на политику США.

«Вероубежденный человек всегда поймет верующих в Творца. Будем надеяться, что, обладая этой способностью, он сможет повлиять на политический курс США и сделать его более человечным», — заключил муфтий.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии объявил о победе на выборах, выступая перед своими сторонниками во Флориде. Он поблагодарил американский народ, подчеркнув, что это чрезвычайная честь быть выбранным сорок седьмым президентом США.