«С фамилией вам не очень повезло». Матвиенко посочувствовала замминистра здравоохранения России Владимиру Зеленскому

Матвиенко посоветовала замглаве Минздрава Зеленскому не называть свою фамилию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о фамилии первого заместителя министра здравоохранения России, которого зовут Владимир Зеленский. Политик иронично отметила, что чиновнику не повезло с фамилией.

«То, что первый [заместитель] хорошо, но с фамилией вам не очень повезло, честно говоря», — отметила она, намекнув на то, что тот является тезкой украинского президента.

Валентина Матвиенко Фото: АГН «Москва»

В связи с этим обстоятельством Матвиенко в шутку рекомендовала первому замминистра громко нигде не называть свою фамилию.

Зеленский, в свою очередь, оценил высказывание Матвиенко и с улыбкой развел руками, после чего начал свой доклад.

Владимир Зеленский Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Фигуристка Медведева вспомнила о травле в школе из-за фамилии

Несколькими днями ранее российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак рассказала о травле в школе. По словам девушки, она была связана с ее армянской фамилией Бабасян.

«Бабасяниха, бабасяня, ты че, масяня-бабасяня?» — поделилась фигуристка.

Спортсменка подчеркнула, что оскорбления были из-за фамилии, а не на национальной почве. Из-за этого она решила сменить фамилию.

Евгения Медведева Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Украинский футболист рассказал о проблемах из-за фамилии

Украинский футболист, защитник клуба «Ворскла» Игорь Пердута несколькими годами ранее также рассказал о проблемах, связанных с его фамилией.

«Я понимаю, что само слово "Пердута" довольно забавное. Вы же наверняка слышали, как меня партнеры зовут на поле — Пердя или Пердюня», — поделился он.

Кроме того, он рассказал о своем удивлении, когда его супруга с фамилией Москаль сообщила о решении взять фамилию мужа.

Россияне посочувствовали чукотскому художнику с очень длинной фамилией

В 2017 году в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым показали художника Валерия Выквырагтыргыргына. Его фамилия, как утверждалось, является самой длинной чукотской фамилией, которая переводится как «мужественный, большой, грубый, темный, холодный, сильный, могучий».

Некоторым показалось, что фамилия художника похожа на звук заводящегося мотора и годится в качестве скороговорки.