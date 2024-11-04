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17:45, 4 ноября 2024Спорт

Медведева рассказала о травле в школе из-за армянской фамилии

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о травле в школе из-за фамилии Бабасян
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак рассказала о травле в школе из-за армянской фамилии Бабасян.

Спортсменка заявила, что в школе ее постоянно дразнили и издевались над ее фамилией. «Бабасяниха, бабасяня, ты че, масяня-бабасяня?» — вспомнила она. Медведева подчеркнула, что ее оскорбляли не на национальной почве, однако она все равно решила сменить фамилию.

Ранее Медведева раскрыла размер гонорара, который она получает за одно выступление в ледовом шоу. Она отметила, что получает около 200 тысяч рублей.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Играх в Пхенчхане она завоевала серебро, уступив соотечественнице Алине Загитовой. Она также стала серебряным призером Олимпиады-2018 в командных соревнованиях. Спортсменка начинала выступать в фигурном катании под фамилией Бабасян, однако затем взяла девичью фамилию бабушки и стала Медведевой.

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