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12:23, 4 ноября 2024Спорт

Медведева раскрыла размер гонорара за одно выступление в ледовом шоу

Медведева сказала, что за выступление в ледовом шоу получает 200 тысяч рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла размер гонорара, который она получает за одно выступление в ледовом шоу. Спортсменка высказалась на канале Ксении Собчак в YouTube.

Она отметила, что получает около 200 тысяч рублей. «Это средняя стоимость для спортсменов моего звания. Есть спортсмены, которые больше получают. Это хорошие деньги, это хороший заработок», — заявила Медведева.

Россиянка добавила, что деньги за участие в ледовых шоу составляют примерно половину ее дохода. «Остальное — рекламные контракты. Приглашения на всякие форумы, где я выступаю как спикер», — заявила Медведева.

Ранее Медведева рассказала, что прекратила отношения с фигуристом Дмитрием Чигиревым. «Я сейчас девушка свободная, как и все мечтаю о большой любви и счастливой семье», — отметила спортсменка.

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