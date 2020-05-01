Украинского футболиста удивило желание жены сменить фамилию с Москаль на Пердута

Защитник украинской «Ворсклы» Игорь Пердута пошутил о проблемах, связанных с фамилией. Его слова приводит «Полтавщина спорт».

Футболиста удивило желание жены сменить девичью фамилию. «Я удивился, если честно. Она еще у меня спрашивала: "А какую еще я должна брать?" У нее девичья фамилия Москаль», — рассказал он.

Защитник подчеркнул, что и сам может посмеяться над собой. «Без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Я понимаю, что само слово "Пердута" довольно забавное. Вы же наверняка слышали, как меня партнеры зовут на поле — Пердя или Пердюня», — добавил он.

29-летний футболист выступает за «Ворсклу» с 2010 года. В составе команды он провел 174 матча. С 2017-го футболист вызывается в сборную Украины.

В 2018 году английского футболиста Санчеза Уотта удалили с поля из-за фамилии. Для вынесения предупреждения судья матча был вынужден спросить у игрока его фамилию. Ответ Уотта он принял за издевательство (фамилия англичанина созвучна с вопросом («Что?» на английском — прим. «Ленты.ру») и показал футболисту красную карточку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!