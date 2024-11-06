С карты не вернувшегося с СВО бойца украли все деньги в ДНР

Депутат Иванов: с карты не вернувшегося с СВО бойца украли деньги в Донецке

Неизвестные в Донецкой народной республике (ДНР) украли все деньги с зарплатной карты бойца специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что о преступлении узнали родственники военнослужащего, получившие СМС-оповещение.

«Направлял по этой теме запрос в военно-следственное управление ЦВО (Центрального военного округа — прим. «Ленты.ру»). Там провели расследование и подтвердили факт снятия денежных средств неустановленными лицами. При этом совершено это злодейство было в одном из банкоматов Донецка», — написал Иванов.

Депутат заверил, что продолжает держать решение ситуации на личном контроле.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали афериста за хищение денег у бойца СВО. Преступник купил военную форму без знаков различия и выдал себя за сотрудника военного ведомства. Задержанный уже вернул участнику боевых действий 400 тысяч рублей.