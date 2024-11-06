Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 6 ноября 2024Россия

С карты не вернувшегося с СВО бойца украли все деньги в ДНР

Депутат Иванов: с карты не вернувшегося с СВО бойца украли деньги в Донецке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Неизвестные в Донецкой народной республике (ДНР) украли все деньги с зарплатной карты бойца специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что о преступлении узнали родственники военнослужащего, получившие СМС-оповещение.

«Направлял по этой теме запрос в военно-следственное управление ЦВО (Центрального военного округа — прим. «Ленты.ру»). Там провели расследование и подтвердили факт снятия денежных средств неустановленными лицами. При этом совершено это злодейство было в одном из банкоматов Донецка», — написал Иванов.

Депутат заверил, что продолжает держать решение ситуации на личном контроле.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали афериста за хищение денег у бойца СВО. Преступник купил военную форму без знаков различия и выдал себя за сотрудника военного ведомства. Задержанный уже вернул участнику боевых действий 400 тысяч рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о планах Путина поздравлять Трампа с победой на выборах

      Силуанов призвал молодежь вкладывать деньги в государственные бумаги

      На Украине объяснили создание новых бригад вместо пополнения старых

      В Госдуме рассказали о попытке вернуть с СВО военного с тяжелой формой ВИЧ

      В Кремле высказались о предстоящем выступлении Путина на Валдайском форуме

      Уехавшего из России комика обокрали

      В Госдуме прокомментировали победу Трампа на выборах

      Следовавший в Израиль рейс с россиянами задержали на сутки из-за проблем с самолетом

      Россиянам назвали способы распознать мошенничество с недвижимостью

      Двух россиян осудили за похищение женщины и попытку поместить ее в клинику на лечение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше