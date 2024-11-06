Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:33, 6 ноября 2024Мир

Шольц поздравил Трампа с победой на выборах

Канцлер ФРГ Шольц поздравил Дональда Трампа с победой на выборах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MilesMeyer / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил с победой на американских выборах республиканца Дональда Трампа и обещал работать вместе. Об этом политик заявил на своей странице в соцсети Х.

«Германия и США уже долгое время успешно работают вместе, чтобы способствовать процветанию и свободе по обе стороны Атлантики. Мы будем продолжать делать это на благо наших граждан», — написал глава ФРГ.

Ранее Трампа с победой поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он назвал победу политика на выборах «историческим возвращением в Белый дом» и заявил, что это открывает новые возможности для «великого союза» между Израилем и США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о планах Путина поздравлять Трампа с победой на выборах

      Силуанов призвал молодежь вкладывать деньги в государственные бумаги

      На Украине объяснили создание новых бригад вместо пополнения старых

      В Госдуме рассказали о попытке вернуть с СВО военного с тяжелой формой ВИЧ

      В Кремле высказались о предстоящем выступлении Путина на Валдайском форуме

      Уехавшего из России комика обокрали

      В Госдуме прокомментировали победу Трампа на выборах

      Следовавший в Израиль рейс с россиянами задержали на сутки из-за проблем с самолетом

      Россиянам назвали способы распознать мошенничество с недвижимостью

      Двух россиян осудили за похищение женщины и попытку поместить ее в клинику на лечение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше