Шольц поздравил Трампа с победой на выборах

Канцлер ФРГ Шольц поздравил Дональда Трампа с победой на выборах

Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил с победой на американских выборах республиканца Дональда Трампа и обещал работать вместе. Об этом политик заявил на своей странице в соцсети Х.

«Германия и США уже долгое время успешно работают вместе, чтобы способствовать процветанию и свободе по обе стороны Атлантики. Мы будем продолжать делать это на благо наших граждан», — написал глава ФРГ.

Ранее Трампа с победой поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он назвал победу политика на выборах «историческим возвращением в Белый дом» и заявил, что это открывает новые возможности для «великого союза» между Израилем и США.