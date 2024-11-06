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13:03, 6 ноября 2024Путешествия

Следовавший в Израиль рейс с россиянами задержали на сутки из-за проблем с самолетом

Следовавший в Тель-Авив рейс задержали на сутки из-за замены лобового стекла
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следовавший в Израиль рейс российской авиакомпании Red Wings задержали на сутки из-за проблем с лобовым стеклом у самолета. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим в Тель-Авив из Москвы пассажирским лайнером. Такая длительная задержка произошла в связи с необходимостью замены лобового стекла у воздушного судна.

«Для устранения неисправности необходимо время, и в связи с ограничением полетов в воздушном пространстве Израиля авиакомпания вынуждена перенести вылет рейса на более поздний срок», — пояснили представители перевозчика.

Ранее в самолете российской авиакомпании в небе треснуло лобовое стекло. Инцидент случился на борту летевшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург Boeing 737-800.

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