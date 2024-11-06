Сторонники права на аборт победили в семи штатах США

AP: сторонники права на аборт победили в семи из десяти штатах США

В десяти американских штатах, включая колеблющиеся, одновременно с выборами президента страны проходило голосование о закреплении в местных конституциях права женщины на аборт. Несмотря на поражение на президентских выборах кандидата от Демократической партии, вице-президента США Камалы Харрис, сторонники права на аборт победили в семи штатах, передает Associated Press (AP).

Отмечается, что вопрос о защите репродуктивных прав был одной из ключевых тем в президентской гонке этого года. Поправки в местные конституции будут приняты в штатах Аризона, Миссури, Невада, Монтана, Колорадо, Нью-Йорк и Мэриленд. Не поддержали поправки во Флориде, Небраске и Южной Дакоте.

В апреле кандидат от республиканцев Дональд Трамп несколько изменил свою позицию по абортам, предложив отказаться от их запрета на территории всей страны, отдав это решение на рассмотрение каждому штату отдельно. «Во многих штатах все будет по-разному: разное количество недель, или некоторые будут более консервативными, чем другие. В конце концов, все зависит от воли народа», — отметил тогда бывший американский лидер.

С соответствующей реакцией он отреагировал на решение Верховного суда об отмене в 2022 году исторического решения по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое гарантировало конституционную защиту права на аборт на федеральном уровне. В результате наиболее консервативные штаты ввели ограничения на прерывание беременности даже в случае инцестов и изнасилований. Трамп также намекнул, что излишне агрессивная позиция республиканцев вплоть до полного запрета абортов привела к неубедительной победе на промежуточных выборах в Конгресс два года назад.