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10:39, 6 ноября 2024Мир

Трамп назвал ожидаемое число полученных голосов

Трамп заявил, что ожидает более 315 голосов коллегии выборщиков
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Одерживающий победу на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ожидает более 315 голосов коллегии выборщиков. Об этом он заявил в ходе своего выступления, передает агентство Associated Press (AP).

«Сегодня мы не просто так вошли в историю. Мы преодолели препятствия, которые казались непреодолимыми, и теперь ясно, что мы достигли невероятного политического пути», — рассказал политик.

Таким образом, в случае получения данного показателя, Трамп одержит убедительную победу на выборах. Для избрания главой государства кандидату необходимо набрать 270 и более голосов коллегии выборщиков из 538.

Ранее стало известно, что Трамп лидирует в шести из семи ключевых для победы штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов главы Белого дома. На данный момент Трамп лидирует в Пенсильвании с результатом 51,3 процента, в Джорджии (51 процент), в Мичигане (51,4 процента), в Аризоне (49,7 процента), в Висконсине (50,9 процента). Подсчет голосов в штате Невада продолжается, в скором времени начнут публиковаться первые результаты.

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