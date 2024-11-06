Трамп назвал ожидаемое число полученных голосов

Трамп заявил, что ожидает более 315 голосов коллегии выборщиков

Одерживающий победу на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ожидает более 315 голосов коллегии выборщиков. Об этом он заявил в ходе своего выступления, передает агентство Associated Press (AP).

«Сегодня мы не просто так вошли в историю. Мы преодолели препятствия, которые казались непреодолимыми, и теперь ясно, что мы достигли невероятного политического пути», — рассказал политик.

Таким образом, в случае получения данного показателя, Трамп одержит убедительную победу на выборах. Для избрания главой государства кандидату необходимо набрать 270 и более голосов коллегии выборщиков из 538.

Ранее стало известно, что Трамп лидирует в шести из семи ключевых для победы штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов главы Белого дома. На данный момент Трамп лидирует в Пенсильвании с результатом 51,3 процента, в Джорджии (51 процент), в Мичигане (51,4 процента), в Аризоне (49,7 процента), в Висконсине (50,9 процента). Подсчет голосов в штате Невада продолжается, в скором времени начнут публиковаться первые результаты.