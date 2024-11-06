Треть россиян сообщила о желании заняться сексом в самолете

Каждый десятый россиянин (12 процентов) наблюдал секс на борту самолета или знает пары, которые им занимались. Такие данные показал опрос сервиса «Купибилет», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом треть респондентов (31 процент) сообщила о желании совершить половой акт в воздухе. Еще 57 процентов ответивших такой фантазии не имеют и не наблюдали подобного в полетах.

Сервис раскрыл и другие нестандартные ситуации, с которыми россияне сталкивались в полетах. Так, каждый четвертый (27 процентов) попадал в ситуацию, когда во время полета кому-то из пассажиров становилось плохо и бортпроводники обращались за помощью к пассажирам.

Каждый пятый (23 процента) видел, как человек курил на борту и его по прилете встретили сотрудники полиции. Еще 9 процентов наблюдали, как нескольким пассажирам становилось плохо одновременно.

При этом 7 процентов россиян видели, как применяют хирургическое вмешательство прямо на борту. У 4 процентов опрошенных пилот забыл отключить вещание и пассажиры слышали разговор в кабине, в том числе нецензурную брань и пошлые шутки.

Тем временем 5 процентов наблюдали инсульт или инфаркт в самолете, а 2 процента — роды. По 1 проценту соответственно наблюдали перелом и разгерметизацию.

В марте пассажиры авиакомпании EasyJet стали фигурантами уголовного дела за занятие сексом на борту самолета. Развратные действия пары заметили мужчина на соседнем кресле и женщина с девочкой-подростком, сидевшие позади.