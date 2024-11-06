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10:08, 6 ноября 2024Путешествия

Три рейса были задержаны в российском аэропорту из-за атаки беспилотника

Три рейса были задержаны в аэропорту Махачкалы из-за атаки беспилотника
Алина Черненко

Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

Из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в аэропорту Махачкалы были задержаны три рейса: два в Москву и один в Пермь. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным издания, глава Дагестана Сергей Меликов официально подтвердил информацию об уничтожении БПЛА над российским регионом. Предварительно, Каспийск был атакован беспилотником А-22 «Летучая лисица».

Ранее сообщалось, что воздушная гавань Махачкалы временно перестала принимать и отправлять рейсы. Генеральный директор аэропорта заявил, что ограничения ввели на неопределенный срок.

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