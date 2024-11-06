Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:31, 6 ноября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ стрелять по своим

Пленный Николенко заявил о приказах командования ВСУ стрелять по своим
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал о приказах командования стрелять по своим. Его слова приводит РИА Новости.

Николенко подчеркнул, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) неоднократно отдавало приказы стрелять по украинским бойцам.

«И командование: "Если вы будете отступать назад — свои постреляют!" Это было капитально… Им говоришь, что негде ни укрыться, ни спрятаться, ни отойти (…). Он говорит: "Ну если отойдешь, то свои постреляют!" И такое неоднократно было», — заявил он.

Ранее Николенко рассказал о лечащихся в госпитале ВСУ в Константиновке колумбийских наемниках. Они называли себя «Иностранным легионом», отметил военный.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский не подпишет скандальный «закон о дровах». О чем он и чем возмутил украинцев в преддверии сложной зимы?

      На Украине признали провал плана по мобилизации

      Байден решил наблюдать за подсчетами итогов выборов из Белого дома

      Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ стрелять по своим

      Россиянка раскрыла истинное отношение американцев к переехавшим в США русским

      Украинец прогнал военкомов угрозами ружьем и зажигательной смесью

      Боевое превосходство лучшего танка России объяснили

      Медведь набросился на женщину во время ужина в ресторане

      Уролог предупредил о вреде одного способа борьбы с импотенцией

      Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше