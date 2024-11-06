Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ стрелять по своим

Пленный Николенко заявил о приказах командования ВСУ стрелять по своим

Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал о приказах командования стрелять по своим. Его слова приводит РИА Новости.

Николенко подчеркнул, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) неоднократно отдавало приказы стрелять по украинским бойцам.

«И командование: "Если вы будете отступать назад — свои постреляют!" Это было капитально… Им говоришь, что негде ни укрыться, ни спрятаться, ни отойти (…). Он говорит: "Ну если отойдешь, то свои постреляют!" И такое неоднократно было», — заявил он.

Ранее Николенко рассказал о лечащихся в госпитале ВСУ в Константиновке колумбийских наемниках. Они называли себя «Иностранным легионом», отметил военный.