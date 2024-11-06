В Армении заявили о позитивном ходе переговоров с Азербайджаном

Папоян: переговоры Армении и Азербайджана продолжаются в позитивном ключе

Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются в позитивном ключе. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, пишет ТАСС.

«Ход переговоров оставил у меня положительное впечатление», — заявил он. Папоян добавил, что процесс между Ереваном и Баку должен завершиться подписанием переговоров. При этом он не назвал четких сроков подписания документа.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что двум странам осталось согласовать одну-две формулировки мирного договора. «Сейчас у нас есть понимание, что остались одна-две формулировки, вокруг которых мы продолжим обсуждения», — заявил он.

