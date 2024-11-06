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10:25, 6 ноября 2024Ценности

В Госдуме призвали россиянок отказаться от «дутых» губ и отношений с папеньками

Депутат Останина призвала россиянок отказаться от отношений с папеньками
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vera Larina / Shutterstock / Fotodom

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала россиянок отказаться от существующих установок в вопросе отношений. Интервью с ней публикует радио «Говорит Москва».

Депутат Госдумы заявила, что главное в женщине — это целомудрие. По ее словам, обществу необходимо избавиться от установки, согласно которой считается моветоном не вступать в сексуальную связь в старших классах. По этой причине важно не обсуждать в общественном пространстве бракоразводные процессы медийных личностей, добавляет Останина.

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«У нас сейчас в общественном пространстве такие установки. Либо эти большие дутые губы, либо ты восемь раз была замужем, всякий раз это были папеньки, и ты свободно жила. Поэтому до тех пор, пока мы будем обсуждать разводы кого-то, кто считает себя великим и привлекает внимание едва ли не полстраны, — это другие ценности», — уточнила собеседница издания.

В июне в Госдуме захотели установить норму для увеличения губ у россиянок.

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