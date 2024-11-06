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13:06, 6 ноября 2024Россия

В Госдуме рассказали о попытке вернуть с СВО военного с тяжелой формой ВИЧ

Депутат Госдумы Иванов: решение об отправке на СВО военного с ВИЧ отменили
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Максим Иванов совместно с военной прокуратурой второй месяц пытаются вернуть со специальной военной операции (СВО) военнослужащего с тяжелой формой ВИЧ. Об этом парламентарий рассказал в Telegram.

О том, что на спецоперацию забрали мужчину с тяжелой стадией опасного заболевания, Иванов сообщил в сентябре. Впервые россиянина призвали в войска осенью 2022 года, но после предоставления справки о наличии ВИЧ отправили домой. Однако летом 2024 года выяснилось, что он числится самовольно оставившим службу, после чего мужчину направили в зону СВО.

По словам Иванова, попытка вернуть военнослужащего домой растянулась уже на 1,5 месяца. Депутат подчеркнул, что получил ответ военной прокуратуры Центрального военного округа, в котором говорится, что решение о призыве мужчины в рамках частичной мобилизации отменили, а все необходимые документы направили командованию воинской части. «А дальше все зависит от расторопности ответственных лиц в в/ч. От них зависит, сколько еще пробудет на СВО человек с ВИЧ, подвергая опасности себя и других. По последним данным, он находится недалеко от передовой за Авдеевкой», — написал Иванов.

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Ранее военкомат Смоленска признал россиянина без головы ограниченно годным к службе через день после обнаружения мужчины мертвым. Согласно документам с результатами якобы проведенного обследования, у россиянина зафиксировали обедненный словарный запас и «отвлекаемое внимание», а также астму и аллергию.

ЖЗЛ
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