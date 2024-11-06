Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:51, 6 ноября 2024Мир

В Испании нашли крупную партию кокаина в бананах

El Mundo: в Испании конфисковали 13 тонн кокаина в контейнерах с бананами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Полиция и таможенная служба Испании конфисковали 13 тонн кокаина, обнаруженного в контейнере с бананами из Эквадора в порту города Альхесирас. Об этом сообщает El Mundo.

Уточняется, что данная партия изъятых наркотиков стала крупнейшей в стране с лета 2023 года, когда в том же порту полиция изъяла 9,5 тонны кокаина.

Как отмечает издание, груз предназначался для компании, базирующейся в провинции Аликанте. По последним данным, в ходе расследования полиция задержала одного подозреваемого в Толедо.

Ранее правоохранительные органы Испании в рамках операции по борьбе с наркотрафиком из Нового света в Европу изъяли в порту Барселоны более четырех тонн кокаина. Груз был обнаружен в контейнерах из-под риса, доставленных из Парагвая.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США составили «список мести» Трампа. Чьи имена вошли туда?

      В Кремле назвали вещь важнее победы Дональда Трампа

      Анастасия Решетова рассказала о новом доме в Дубае

      Европа начнет работу над морскими носителями дронов

      Стало известно о задержании последнего беглеца из липецкой колонии

      Пенсионерка из России выиграла в лотерею миллионы рублей и устроила праздник односельчанам

      В Испании нашли крупную партию кокаина в бананах

      В российском городе коммунальщики приписали в квитанции лишних жильцов

      Цена золота опустилась ниже 2700 долларов впервые с середины октября

      Звезда «Дома-2» показала внешность после удаления филлеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше