В Испании нашли крупную партию кокаина в бананах

El Mundo: в Испании конфисковали 13 тонн кокаина в контейнерах с бананами

Полиция и таможенная служба Испании конфисковали 13 тонн кокаина, обнаруженного в контейнере с бананами из Эквадора в порту города Альхесирас. Об этом сообщает El Mundo.

Уточняется, что данная партия изъятых наркотиков стала крупнейшей в стране с лета 2023 года, когда в том же порту полиция изъяла 9,5 тонны кокаина.

Как отмечает издание, груз предназначался для компании, базирующейся в провинции Аликанте. По последним данным, в ходе расследования полиция задержала одного подозреваемого в Толедо.

Ранее правоохранительные органы Испании в рамках операции по борьбе с наркотрафиком из Нового света в Европу изъяли в порту Барселоны более четырех тонн кокаина. Груз был обнаружен в контейнерах из-под риса, доставленных из Парагвая.