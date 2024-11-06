В Кремле высказались о Трампе в роли президента США

Песков: РФ будет делать выводы о Трампе в роли главы США по конкретным шагам

Россия будет делать выводы о Дональде Трампе в роли президента США после его первых конкретных шагов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Главным образом будем делать выводы по заявлениям по темам, которые находятся по нашей повестке дня, когда они поступят, и по первым конкретным шагам», — сказал он.

По словам представителя Кремля, стоит помнить, что действующий глава США Джо Байден до конца 2024 года будет выполнять свои обязанности.

Ранее стало известно, что Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270 на выборах. Уточняется, что республиканец одержал победу в штате Висконсин и получил еще 10 голосов выборщиков.