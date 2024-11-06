В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с обмундированием

Марочко: ВСУ испытывают трудности с обмундированием

Личный состав подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеет крайне низкий уровень обеспечения, вещевое довольствие осуществляется не в полном объеме. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«По докладам командиров на местах, зимнее обмундирование личному составу в среднем выдано на 30 процентов. Также следует отметить, что уже выданная форменная одежда очень низкого качества, и в большинстве случаев выдается без учета антропологических данных», — написал Марочко.

По его словам, наблюдается это в частности среди украинских военнослужащих на линии боевого соприкосновения, накладывая дополнительные расходы личных финансовых средств солдат.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы России за последние трое суток увеличили давление на позиции ВСУ на купянском направлении в Харьковской области. По его словам, наиболее активные действия отмечаются в районе Петропавловки, Кругляковки. Кондрашовки, Кучеровки, Песчаного, Лозовой, Колесниковки и их окрестностях.