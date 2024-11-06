В Минфине России высказались о финансовых войнах

Силуанов: РФ ведет финансовые войны с обложившими Москву санкциями странами

Россия ведет финансовые войны со странами, обложившими Москву санкциями. Так высказался на марафоне «Знание» глава министерства финансов Антон Силуанов, его цитирует ТАСС.

По словам представителя ведомства, помимо спецоперации Россия ведет противостояние с недружественными странами и в финансовом плане. Так, например, западные банки прекратили сотрудничество с российской стороной, закрыли платежи с другими странами и компаниями, а расчеты в иностранных валютах оказались приостановлены.

«Наши финансы оказались устойчивы и крепки к такого рода потрясениям. Да, обложили кучей санкций, но тем не менее зарплату мы получаем. Экономика работает. И темп роста экономики выше мировых. Это очень круто», — отметил Силуанов.

Также министр высказался о формировании бюджета страны. Он сравнил его с работой скульптора, где нужно отсечь все самое ненужное.

«Надо думать всегда чуть вперед, о будущем, мы тоже так это делаем, не сиюминутными целями жить. Надо всегда иметь определенный финансовый запас, потому что случаи разные бывают — и для государства, и для человека, — запас всегда должен быть», — пояснил он.

Ранее Силуанов пообещал, что в ближайшие годы правительство России не планирует корректировать налоги, в том числе в нефтегазовом секторе. По его словам, все базовые решения приняты весной этого года, для начала надо посмотреть на то, как сработают налоговые новации, как они повлияют на отрасли. На этот процесс нужно несколько лет, поэтому говорить о новых изменениях слишком рано.