Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 6 ноября 2024Россия

В России отреагировали на информацию о подготовке вывода ВСУ из Курской области

Полковник Алехин: говорить о завершении боев в Курской области преждевременно
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Говорить о завершении боев в Курской области преждевременно, так как противник держится за Суджу и пытается перебрасывать силы из Сумской области. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин, чьи слова приводит «Говорит Москва».

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовит войска к выходу из Курской области. По ее словам, Сырский при этом умолчал о территориальных потерях Украины в Донецкой народной республике и в Харьковской области за время операции.

«Дело в том, что это заявила медийная персона Верховной рады. Она всегда характеризуется своими нестандартными заявлениями, особенно в адрес высокопоставленных чиновников Вооруженных сил Украины. Я бы к этому со всей серьезностью не относился», — пояснил он.

Эксперт добавил, что в Курской области продолжаются бои, а ВСУ перебрасывают дополнительные силы с Сумской области. В связи с этим преждевременно говорить о то, что Сырский дал команду на отход формирований из региона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Победа Трампа — главная тема в мире прямо сейчас. Что о ней думают на Западе и как она повлияет на ситуацию в мире?

      В Курской области беспилотник одним ударом уничтожил украинский танк

      Автомобилистов предупредили об опасных коровах в российском регионе

      На Украине заявили о самой большой потере с октября 2023 года

      Российский борец устроил побоище во время празднования нового титула

      52-летняя Гвинет Пэлтроу назвала матрас почти за пять миллионов рублей секретом красоты

      В Южной Корее высказались о полноценных боях с участием солдат КНДР на Украине

      В России отреагировали на информацию о подготовке вывода ВСУ из Курской области

      Россиянка сломала четыре ребра в театре

      Американист раскритиковал «российскую трампоманию»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше