В России отреагировали на информацию о подготовке вывода ВСУ из Курской области

Полковник Алехин: говорить о завершении боев в Курской области преждевременно

Говорить о завершении боев в Курской области преждевременно, так как противник держится за Суджу и пытается перебрасывать силы из Сумской области. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин, чьи слова приводит «Говорит Москва».

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовит войска к выходу из Курской области. По ее словам, Сырский при этом умолчал о территориальных потерях Украины в Донецкой народной республике и в Харьковской области за время операции.

«Дело в том, что это заявила медийная персона Верховной рады. Она всегда характеризуется своими нестандартными заявлениями, особенно в адрес высокопоставленных чиновников Вооруженных сил Украины. Я бы к этому со всей серьезностью не относился», — пояснил он.

Эксперт добавил, что в Курской области продолжаются бои, а ВСУ перебрасывают дополнительные силы с Сумской области. В связи с этим преждевременно говорить о то, что Сырский дал команду на отход формирований из региона.