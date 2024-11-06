В России признали проблемы с импортозамещением рыбы

Ресторатор Миронов: России не удалось достичь полного отказа от импорта рыбы

В настоящее время в России остаются проблемы с импортозамещением рыбы, добиться полного отказа от ввоза в страну этой продукции не удалось. Об этом заявил общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы, ресторатор Сергей Миронов. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас самой популярной рыбой в российском ресторанном бизнесе является семга. Она выращивается в искусственных условиях, в специально созданных для этого водоемах. Однако ее мальками или оплодотворенной икрой располагают только недружественные страны. Решить эту проблему с момента введения продовольственного эмбарго в России не удалось, посетовал Миронов.

Эксперт добавил, что, как и любая аквакультура, этот вид семги выращивается в «загончиках». Это необходимо, чтобы на рыбу не садились паразиты. За время нахождения в специально созданных водоемах рыбам дают антибиотики, плюс в воду порой попадают пестициды. «Это генетически измененный продукт, на мой субъективный взгляд, человек, который про правильное питание, ее есть не станет», — заявил Миронов.

Ранее о необходимости ввести полный запрет на импорт рыбы в Россию заявил глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Он подчеркнул, что поставляемая на рынок РФ продукция зачастую отличается низким качеством. При этом, по его мнению, Россия может сама обеспечить внутренний рынок при помощи собственного вылова, ежегодные объемы которого оцениваются примерно в пять миллионов тонн.