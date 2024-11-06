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16:15, 6 ноября 2024Россия

В России ребенку «проело» одежду и кожу после падения в лужу с неизвестным веществом

В Петербурге трехлетний ребенок получил химические ожоги в строительном магазине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка получила химические ожоги в строительном магазине. После падения в лужу с неизвестным веществом ей «проело» одежду и кожу, пишут «78 | НОВОСТИ».

По данным издания, инцидент произошел вечером во вторник, 5 ноября. Со слов матери девочки, из-под одного из стеллажей вытекала неизвестная жидкость голубого цвета — ребенок наступил в лужу, поскользнулся и упал.

«Муж увидел, что она в грязи. Стал оттирать, побежал рядышком в машину за тряпкой. Сын с ней стоит. Муж прибегает, а дочка уже орет. Когда стал руками хватать за куртку, тут же стало руки разъедать. Он уже понял, что это не омывайка», — рассказала россиянка.

По словам женщины, неизвестное вещество буквально «проело» штаны и нижнее белье, а также оставило волдыри на коже. Медики диагностировали девочке химический ожог второй степени. Предположительно, пострадавшая упала в лужу с щелочью или кислотой.

«Сейчас у нее все пузырится. В дальнейшем могут быть шрамы. В лучшем случае, у нее останутся просто потемнения (...) Благо муж сообразил стянуть сразу варежки, чтобы она лицо не потрогала и глаза. Иначе это была бы слепота, и ожоги бы по всему лицу», — отметила мать пострадавшей.

По факту произошедшего родители обратились с заявлением в полицию. Мать добавила, что ребенок испытывает сильную боль, не может самостоятельно сходить в туалет и сесть на обожженное место.

Ранее в Ленинградской области четырехлетняя девочка получила ожог ягодиц в туалете частного детского сада. Со слов матери пострадавшей, воспитатели не смогли объяснить ей, что произошло.

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