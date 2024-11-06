В российском регионе в результате диверсии на железной дороге с рельсов сошло 22 вагона

В Башкирии из-за подрыва поезда с каменным углем с рельсов сошло 22 вагона

В Башкирии в результате подрыва поезда с каменным углем с рельсов сошло 22 вагона. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, взрыв произошел на перегоне между станциями Дема и Черниковка в ночь на 3 ноября. Предварительно установлено, что сдетонировало взрывное устройство, которое было заложено на хребтовой балке, расположенной под люком одного из вагонов. Специалисты провели необходимую экспертизу. Результаты показали, что подрыв был осуществлен с помощью бризантного взрывчатого вещества. В результате 22 вагона сошли с рельсов, большинство из них опрокинулись. Кроме того, взрыв повредил контактные опоры, железнодорожное полотно и контактную сеть.

Отмечается, что спустя два дня сотрудники спецслужб задержали подозреваемого — 31-летнего Ивана И., жителя Ставропольского края. Следователи возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

Ранее сообщалось, что Первый апелляционный суд общей юрисдикции приговорил 32-летнего россиянина к 22,5 года лишения свободы за подготовку подрыва железной дороги в Воронежской области.