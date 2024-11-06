В США предрекли сокращение финансирования Украины при победе любого из кандидата

CNBC: помощь Украине может сократиться при победе любого из кандидата в США

Финансирование Украины может сократиться при победе любого из кандидатов на выборах в США, сообщает CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков.

В материале говорится, что потенциальная администрация республиканца Дональда Трампа будет гораздо «более враждебно настроена к предоставлению Украине большей военной помощи». При этом демократ Камала Харрис может столкнуться с трудностями в попытках убедить Конгресс оказать Киеву финансовую поддержку.

Помощь Украине будет зависеть от того, кто займет большинство в Конгрессе. Это решающий фактор того, какой властью будет обладать будущий президент в этом вопросе, говорится в публикации.

Ранее ABC News сообщила, что у членов Республиканской партии очень высокие шансы получить большинство мест в сенате по итогам текущих выборов.