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00:21, 6 ноября 2024Мир

Шансы республиканцев получить большинство мест в сенате оценили

ABC: республиканцы с большой вероятностью получат большинство мест в сенате США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

У членов Республиканской партии очень высокие шансы получить большинство мест в сенате по итогам текущих выборов. Об этом говорится в прогнозе телеканала ABC News.

Так, согласно прогнозам телеканала, шансы демократов получить контроль над верхней палатой составляют 92 к 100. «Существуют сценарии, при которых они выиграют 51 место и более, либо 50 мест, а также кресло в Белом доме», — отмечается в сообщении.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Бенни Томпсон заявил, что представители Демократической партии могут обратиться в суд в случае победы Трампа. По его словам, в американском законодательстве достаточно положений для того, чтобы проигравшие, которые «чувствуют себя ущемленными», могли обратиться в суд.

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