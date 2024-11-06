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06:23, 6 ноября 2024Мир

В США раскрыли массовый заговор против граждан

Конгрессвумен Грин: в США используют соцопросы для создания общественного мнения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Rod Lamkey / CNP / startraksphoto.co / Reuters

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что опросы в США используются для формирования общественного мнения. Об этом она высказалась в прямом эфире Такера Карлсона, ее слова приводит РИА Новости.

Грин раскрыла массовый заговор против граждан США и отметила, что соцопросы в стране используют для создания общественного мнения.

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«Мы наблюдаем массовую дезинформацию, которую распространяют СМИ, демократы и республиканцы. И она используется для того, чтобы повлиять на мнение людей. А также подталкивает их к определенным действиям», — подчеркнула она.

Ранее букмекеры оценили шансы кандидата в президенты США Доанльда Трампа победить на выборах президента. Вероятность составляет 79,8 процента. На момент 05:35 по московскому времени шансы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис оцениваются в 20,2 процента.

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