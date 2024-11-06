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06:42, 6 ноября 2024Мир

В США спрогнозировали победителя президентских выборов

NYT: Трамп выиграет выборы с вероятностью 83 процента
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выиграет выборы с вероятностью 83 процента. Такой прогноз сделала газета The New York Times (NYT).

По оценке издания, основанной на полученных на момент голосования данных и ожиданиях по подсчету оставшихся бюллетеней, Трамп имеет шанс стать победителем с вероятностью 83 процента.

Ранее Трамп начал обгонять Харрис в штате Пенсильвания на 2,9 процента.

Также республиканцу удалось первому преодолеть отметку в 100 голосов выборщиков, опередив Харрис более чем вдвое. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.

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