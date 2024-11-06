В Узбекистане объявили в розыск мужчину за участие в СВО

74.ru: в Узбекистане объявили в розыск мужчину за участие в конфликте на Украине

В Узбекистане объявили в розыск мужчину за участие в конфликте на Украине. Об этом пишет издание 74.ru.

По информации издания, в декабре 2018 года он одним из первых спас людей во время обрушения дома в Магнитогорске. В 2020 году он получил гражданство России, а в 2022 году ушел добровольцем в зону специальной военной операции (СВО).

За это его объявили в розыск на родине по статье «наемничество». Его пытались вернуть на родину, однако он официально отказался от гражданства республики. В Узбекистане объяснили, что нет соответствующего указа об отказе мужчины от гражданства.

Ранее в Узбекистане гражданина приговорили к пяти годам колонии по той же статье за участие в СВО. Максимальное наказание по этой статье предусматривает десять лет лишения свободы.