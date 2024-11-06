Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:48, 6 ноября 2024Бывший СССР

В Узбекистане объявили в розыск мужчину за участие в СВО

74.ru: в Узбекистане объявили в розыск мужчину за участие в конфликте на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Globallookpress.com

В Узбекистане объявили в розыск мужчину за участие в конфликте на Украине. Об этом пишет издание 74.ru.

По информации издания, в декабре 2018 года он одним из первых спас людей во время обрушения дома в Магнитогорске. В 2020 году он получил гражданство России, а в 2022 году ушел добровольцем в зону специальной военной операции (СВО).

За это его объявили в розыск на родине по статье «наемничество». Его пытались вернуть на родину, однако он официально отказался от гражданства республики. В Узбекистане объяснили, что нет соответствующего указа об отказе мужчины от гражданства.

Ранее в Узбекистане гражданина приговорили к пяти годам колонии по той же статье за участие в СВО. Максимальное наказание по этой статье предусматривает десять лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США составили «список мести» Трампа. Чьи имена вошли туда?

      Звезда «Дома-2» показала внешность после удаления филлеров

      Украинский депутат назвал единственное условие для проведения выборов в стране

      В России захотели построить арабские универмаги

      Российская чиновница отвергла обвинения в бросании пакета с бутылками в стюардессу

      Сторонники права на аборт победили в семи штатах США

      Раскрыт рекордный бюджет нового фильма с Тимоти Шаламе

      В Кремле ответили на вопрос о будущем президенте России

      Россиян предупредили о рисках покупки квартир в «черную пятницу»

      Россияне увидят «Бобровую луну»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше