В Вашингтоне заколачивают фанерой витрины магазинов и кафе в преддверии беспорядков

В Вашингтоне владельцы магазинов и кафе заколачивают фанерой витрины заведений

Владельцы магазинов и кафе на центральных улицах Вашингтона готовятся к возможным беспорядкам после подведения итогов выборов президента, заколачивая заведения фанерой, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что многие из них начали соответствующую «подготовку» еще накануне дня выборов. При этом у резиденции американского лидера группа людей проводит неорганизованный митинг сторонников Палестины, а вокруг Белого дома перекрывают крупные улицы.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне правоохранители задержали рядом с Капитолием мужчину, у которого при себе имелись две бутылки горючего вещества, а также бумаги, которые, по его словам, он собирался передать конгрессменам. Глава полиции Капитолия Томас Мангер рассказал, что инцидент, судя по всему, не связан с выборами в СЩА, а мотивацией задержанного являлись «Израиль и Газа».