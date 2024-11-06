Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:25, 6 ноября 2024Мир

У Капитолия задержали мужчину с двумя бутылками горючего вещества и бумагами для Конгресса

В США у задержанного около Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Drago / Reuters

В Вашингтоне правоохранители задержали у Капитолия мужчину, у которого при себе имелись две бутылки горючего вещества, а также бумаги, которые, по его словам, он собирался передать конгрессменам, сообщает телеканал CBS News.

«У мужчины, задержанного в Центре посетителей Капитолия во вторник днем, в рюкзаке были найдены две бутылки горючего вещества и небольшое количество бумаг, которые, как он уверяет, он намеревался передать Конгрессу», — сказано в сообщении.

Глава полиции Капитолия Томас Мангер рассказал, что инцидент, судя по всему, не связан с выборами в СЩА, а мотивацией задержанного являлись «Израиль и Газа». Он добавил, что, по предварительным данным, в бутылках, которые американец держал при себе, был бензин.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о массовых фальсификациях на президентских выборах в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания. При этом он не привел никаких подробностей.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я первым признаю это». Трамп заявил о готовности согласиться с поражением на выборах при одном условии

      Пленный рассказал о тяжелых условиях для заключенных на Украине

      Появились первые результаты выборов после закрытия участков в США

      В штабе Трампа оценили возможность досрочного объявления о победе на выборах

      В Чехии заявили о завершении конфликта на Украине в случае избрания Трампа

      В США раскрыли итоги победы Трампа для Зеленского

      Пара занялась сексом в фотобудке

      Названы пять лучших вопросов для начала знакомства в интернете

      В США заявили о поддержке Харрис 48 процентами избирателей

      Больше половины американцев оказались недовольны работой Байдена на посту президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше