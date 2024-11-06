У Капитолия задержали мужчину с двумя бутылками горючего вещества и бумагами для Конгресса

В США у задержанного около Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества

В Вашингтоне правоохранители задержали у Капитолия мужчину, у которого при себе имелись две бутылки горючего вещества, а также бумаги, которые, по его словам, он собирался передать конгрессменам, сообщает телеканал CBS News.

«У мужчины, задержанного в Центре посетителей Капитолия во вторник днем, в рюкзаке были найдены две бутылки горючего вещества и небольшое количество бумаг, которые, как он уверяет, он намеревался передать Конгрессу», — сказано в сообщении.

Глава полиции Капитолия Томас Мангер рассказал, что инцидент, судя по всему, не связан с выборами в СЩА, а мотивацией задержанного являлись «Израиль и Газа». Он добавил, что, по предварительным данным, в бутылках, которые американец держал при себе, был бензин.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о массовых фальсификациях на президентских выборах в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания. При этом он не привел никаких подробностей.