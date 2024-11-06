На Солнце произошла мощная вспышка класса Х

ТАСС: на Солнце 6 ноября произошла вспышка высочайшего класса X

На Солнце в среду, 6 ноября, зафиксировали вспышку высочайшего класса X. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По словам российских ученых, явление было обнаружено в 16:40 по московскому времени. Вспышку X2.4 зафиксировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3883 (S08E13. Ее продолжительность составила 32 минуты. Это уже вторая по счету вспышка высочайшего класса в ноябре.

Также в среду на Солнце заметили шесть вспышек класса М. Самая сильная из них — класса M 5.9 — была зарегистрирована в 12:00 по Москве. Она продолжилась шесть минут.

1 ноября ученые зарегистрировали вспышку самого высокого класса Х на Солнце. Вспышка X1.3 произошла в ночь на пятницу в 00:17 по московскому времени. Ее длительность составила 27 минут.