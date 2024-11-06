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19:21, 6 ноября 2024Россия

Заявивший о «лишних людях» на СВО депутат Госдумы рассказал о последствиях

Заявивший о «лишних людях» на СВО депутат Бородай: вопросов от полиции не было
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Бородай

Александр Бородай. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Депутат Госдумы и председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, заявивший о «лишних людях» в зоне специальной военной операции (СВО), ответил на вопрос о последствиях своих слов. Об этом сообщает Telegram-канал 161.ru.

Он утверждает, что после публикации аудиозаписи к нему не было вопросов со стороны правоохранительных органов. Парламентарий также подчеркнул, что в его словах нет признаков дискредитации Вооруженных сил России.

Аудиозапись, рассказал Бородай, сделал его бывший подчиненный в 2023 году после контрнаступления украинских войск. Депутат также пояснил, что его подчиненный не пытался шантажировать его записью.

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В заключение Бородай подчеркнул, что называл «лишними» людей, которые вступили в добровольческие формирования, а также отметил, что использовал эту формулировку в качестве литературного термина. Депутат добавил, что зачисляет в эту категорию и себя.

Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой Бородай говорит, что некие «гражданские пиджаки» рассматривают добровольцев как «пехоту второго сорта» и тех, кто «не представляет большой ценности». После публикации политик объяснил, что его слова были вырезаны из контекста.

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