Жителям ряда российских регионов пообещали аномальное потепление

Синоптик Тишковец: в ближайшие дни на западе России аномально потеплеет

В ряде регионов России, включая Москву и Подмосковье, в ближайшие дни ожидается аномальное потепление. Такую погоду их жителям пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Погода шепчет в том смысле, что зима отменяется и в ближайшие дни мы это почувствуем, что называется, кожей, поскольку открывается беспрепятственный доступ к вторжению североатлантического тепла и тех влажных воздушных масс морского происхождения, подогретых Гольфстримом, что приведет к аномальному потеплению на западе нашей страны», — рассказал синоптик.

Так, начиная с ближайшей ночи на западе и юге Русской равнины воздух вновь начнет прогреваться до положительных значений — не ниже двух-пяти градусов. В дневные часы температура будет варьироваться от пяти до восьми градусов, что скорее характерно для октября. В связи с этим к выходным от выпавшего снега практически не останется и следа.

Тишковец добавил, что предстоящая оттепель задержится надолго. «Осень вернет свои утраченные позиции, подвинув зиму на определенный срок, как минимум на неделю-другую вправо», — заключил он.

Днем ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что на протяжении всей недели в Москве и области будут сохраняться осадки в виде мокрого снега, переходящего в слабый дождь.