Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:35, 6 ноября 2024Экономика

Жителям ряда российских регионов пообещали аномальное потепление

Синоптик Тишковец: в ближайшие дни на западе России аномально потеплеет
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В ряде регионов России, включая Москву и Подмосковье, в ближайшие дни ожидается аномальное потепление. Такую погоду их жителям пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Погода шепчет в том смысле, что зима отменяется и в ближайшие дни мы это почувствуем, что называется, кожей, поскольку открывается беспрепятственный доступ к вторжению североатлантического тепла и тех влажных воздушных масс морского происхождения, подогретых Гольфстримом, что приведет к аномальному потеплению на западе нашей страны», — рассказал синоптик.

Так, начиная с ближайшей ночи на западе и юге Русской равнины воздух вновь начнет прогреваться до положительных значений — не ниже двух-пяти градусов. В дневные часы температура будет варьироваться от пяти до восьми градусов, что скорее характерно для октября. В связи с этим к выходным от выпавшего снега практически не останется и следа.

Тишковец добавил, что предстоящая оттепель задержится надолго. «Осень вернет свои утраченные позиции, подвинув зиму на определенный срок, как минимум на неделю-другую вправо», — заключил он.

Днем ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что на протяжении всей недели в Москве и области будут сохраняться осадки в виде мокрого снега, переходящего в слабый дождь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США закрылись избирательные участки. Трамп объявил о своей победе, Харрис отказалась от выступлений

      Назван лучший футболит РПЛ в октябре

      В российском регионе из-за атаки ВСУ усилили безопасность на гражданских объектах

      Воевавшего на стороне ВСУ наемника из Армении задержали в аэропорту Москвы

      Захарова заметила несостыковку в словах Макрона о Трампе

      Перевозчики обвинили РЖД в проблемах с отправкой грузов

      Украинского агента отдали под суд за попытку отравить выпускников летного училища России

      Россиянка прожила всего несколько недель после ожога от тепловой пушки

      Россиянам назвали способы распознать мошенников при покупке онлайн-курсов

      Врач призвал водителей не ездить за рулем в одной позе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше