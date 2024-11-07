Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:25, 7 ноября 2024Силовые структуры

Адвокат рассказал о самочувствии «королевы марафонов»

Адвокат Солтаханов: блогер Блиновская держится по мере сил, в ее деле 40 томов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Блогер Елена Блиновская, находящаяся в СИЗО по делу о неуплате налогов, чувствует себя хорошо с учетом тех условий, в которых она находится. Об этом рассказал РЕН ТВ адвокат Булат Солтаханов.

По его словам, она держится по мере сил. Родственники поддерживают с ней связь, хотя общается ли она с мужем — неизвестно. В ее деле 40 томов, сейчас суд допрашивает свидетелей, которые дают характеризующие «королеву марафонов» показания.

Муж Блиновской в настоящее время находится в зоне специальной военной операции.

6 ноября сообщалось, что блогер передумала признавать себя банкротом. Она может самостоятельно погасить все свои долги. По словам ее юриста, сейчас идут переговоры с потенциальными покупателями — например, о продаже доме в коттеджном поселке «Миллениум Парк». Если сделка состоится, то задолженность по ипотеке погасится, а оставшиеся средства пойдут на оплату долга перед ФНС.

Блиновская обвиняется по части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. Ее задолженность превышает 900 миллионов рублей.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты последствия удара трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

      Медведчук объяснил страх Запада перед воссоединением России с Украиной

      В Британии назвали ход Трампа для принуждения Киева к переговорам

      В Кремле оценили обещание Трампа закончить конфликт на Украине за одну ночь

      Песков отверг вмешательство России в американские и молдавские выборы

      Адвокат рассказал о самочувствии «королевы марафонов»

      Назван минимальный размер повышения ключевой ставки в России

      Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре

      Диетолог посоветовал несколько полезных для желудка напитков

      46-летняя телезвезда показала накачанные губы со словами «самые большие, что я делала»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше