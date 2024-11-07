Адвокат рассказал о самочувствии «королевы марафонов»

Адвокат Солтаханов: блогер Блиновская держится по мере сил, в ее деле 40 томов

Блогер Елена Блиновская, находящаяся в СИЗО по делу о неуплате налогов, чувствует себя хорошо с учетом тех условий, в которых она находится. Об этом рассказал РЕН ТВ адвокат Булат Солтаханов.

По его словам, она держится по мере сил. Родственники поддерживают с ней связь, хотя общается ли она с мужем — неизвестно. В ее деле 40 томов, сейчас суд допрашивает свидетелей, которые дают характеризующие «королеву марафонов» показания.

Муж Блиновской в настоящее время находится в зоне специальной военной операции.

6 ноября сообщалось, что блогер передумала признавать себя банкротом. Она может самостоятельно погасить все свои долги. По словам ее юриста, сейчас идут переговоры с потенциальными покупателями — например, о продаже доме в коттеджном поселке «Миллениум Парк». Если сделка состоится, то задолженность по ипотеке погасится, а оставшиеся средства пойдут на оплату долга перед ФНС.

Блиновская обвиняется по части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. Ее задолженность превышает 900 миллионов рублей.