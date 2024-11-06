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02:51, 6 ноября 2024Силовые структуры

Блиновская передумала получать статус банкрота

«Известия»: блогер Блиновская попросит суд не признавать ее банкротом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Блогер Елена Блиновская, находящаяся в СИЗО по делу о неуплате налогов, попросит суд отложить рассмотрение вопроса о признании ее банкротом. Об этом «Известиям» сообщил ее арбитражный адвокат Иван Морозов.

Морозов подчеркнул, что блогерша может самостоятельно погасить все свои долги. По его словам, сейчас идут переговоры с потенциальными покупателями — например, о продаже доме в коттеджном поселке «Миллениум Парк». Если сделка состоится, то задолженность по ипотеке перед банком ВТБ погасится, а оставшиеся средства пойдут на оплату долга перед ФНС.

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Ранее сообщалось, что суд разрешил Блиновской продать роскошный автомобиль Lamborghini Urus за десятки миллионов рублей. К концу года она планирует погасить как минимум 700 миллионов рублей долга.

Блиновская обвиняется по части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. Сейчас она находится в СИЗО.

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