Автор популярного российского шоу объяснил уход из проекта

Автор «Вписки» Редькин ушел из проекта из-за работы над шоу «Брокен Дэнс»

Автор популярного российского интернет-шоу «Вписка» Николай Редькин объяснил уход из проекта. В интервью для YouTube-канала «Кораблев» он рассказал, что ушел из проекта из-за работы над личным шоу «Брокен Дэнс».

«Это был поворотный момент, поворотный проект. (...) Это была хорошая школа жизни для нас, новый опыт, потому что люди безо всякого опыта с теликом, нахождением перед камерой вдруг решили буквально с нуля сделать так, чтобы этот опыт получить», — высказался Редькин о роли «Вписки» в его жизни.

Бывший автор шоу объяснил, что ушел из проекта, так как решил сосредоточиться на личном проекте, посвященном музыке. «Я понял, что я не могу делать два дела одновременно хорошо. Можно было делать и "Брокен" и "Вписку", как бы совмещать, но по остаточному принципу, делать две работы спустя рукава, а можно было сконцентрироваться на чем-то одном и сделать это прям круто», — отметил Редькин.

По словам Редькина, когда он сообщил команде «Вписки» о своем уходе, они договорились о том, что он иногда будет принимать участие в съемках проекта.

Ранее авторы шоу «Вписка» Николай Редькин и Василий Трунов назвали российского рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) самым сложным гостем. По их словам, артист пришел на съемки интервью нетрезвым.