Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:32, 7 ноября 2024Интернет и СМИ

Автор популярного российского шоу объяснил уход из проекта

Автор «Вписки» Редькин ушел из проекта из-за работы над шоу «Брокен Дэнс»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Николай Редькин

Николай Редькин. Кадр: Кораблев / YouTube

Автор популярного российского интернет-шоу «Вписка» Николай Редькин объяснил уход из проекта. В интервью для YouTube-канала «Кораблев» он рассказал, что ушел из проекта из-за работы над личным шоу «Брокен Дэнс».

«Это был поворотный момент, поворотный проект. (...) Это была хорошая школа жизни для нас, новый опыт, потому что люди безо всякого опыта с теликом, нахождением перед камерой вдруг решили буквально с нуля сделать так, чтобы этот опыт получить», — высказался Редькин о роли «Вписки» в его жизни.

Бывший автор шоу объяснил, что ушел из проекта, так как решил сосредоточиться на личном проекте, посвященном музыке. «Я понял, что я не могу делать два дела одновременно хорошо. Можно было делать и "Брокен" и "Вписку", как бы совмещать, но по остаточному принципу, делать две работы спустя рукава, а можно было сконцентрироваться на чем-то одном и сделать это прям круто», — отметил Редькин.

По словам Редькина, когда он сообщил команде «Вписки» о своем уходе, они договорились о том, что он иногда будет принимать участие в съемках проекта.

Ранее авторы шоу «Вписка» Николай Редькин и Василий Трунов назвали российского рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) самым сложным гостем. По их словам, артист пришел на съемки интервью нетрезвым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы подошли к опасной черте». Путин заявил о войне за новый миропорядок и предупредил о сложных 20 годах

      Путин рассказал об успешной работе платежной системы «Мир»

      Путин обвинил Запад в использовании Украины для борьбы с русскими

      Путин ответил на вопрос об использовании интернета

      В деле о загадочном исчезновении английского лорда появился человек со связями во дворце

      Назван бодрящий сильнее кофе напиток

      Во время шоу Навки на льду над эмблемой «Спартака» появилась свиная голова

      «Преступление и наказание» покажут зарубежным зрителям

      Путин рассказал о борьбе России не только за свой суверенитет

      Путин прокомментировал приглашение Украины и Грузии в НАТО словами «с какого перепугу»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше