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04:05, 7 ноября 2024Ценности

Белла Хадид снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре манекенщица позировала, лежа в черных трусах в установленном на газоне шезлонге. Одной рукой она держала книгу, а второй прикрывала обнаженную грудь.

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Знаменитость также продемонстрировала фото, где она, сидя на лошади, целуется со своим 35-летним возлюбленным — ковбоем Аданом Бануэлосом.

В октябре бывшая звезда Disney и возлюбленная фронтмена итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давида, американская актриса и певица Дав Кэмерон, снялась топлес во время поездки во Францию.

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