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06:01, 7 ноября 2024Интернет и СМИ

Беременная женщина решила уйти от мужа из-за одного его комментария спустя пять лет брака

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Victoria Moloman / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она решила уйти от мужа, будучи беременной, из-за одного его комментария. Большинство комментаторов поддержало рассказчицу.

Автор поста написала, что вышла замуж за мужчину по имени Эван пять лет назад. «Первые пару лет я думала, что сорвала джекпот — он был внимателен, вдумчив и всегда поддерживал меня», — отметила женщина. Однако, по ее словам, со временем ее супруг начал отдаляться от нее.

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Рассказчица пожаловалась, что ее муж начал постоянно проводить время с друзьями и дал понять, что они для него приоритет. Помимо этого, как рассказала героиня истории, у нее также напряженные отношения с матерью мужа, которая считает, что она недостаточно хороша для ее сына.

«Последней каплей стало то, что я нахожусь на шестом месяце беременности, и недавно Эван заявил, что он не уверен, что готов к ответственности за ребенка. Когда я сказала, что уже немного поздновато для размышлений, он стал защищаться, сказав, что не уверен, что это подходящее время и что я слишком сильно давлю на него», — передала автор слова супруга.

Мужчина также добавил, что обсуждал эту тему с друзьями, и они согласились с тем, что ему стоит честно поговорить об этом с женой. «Именно тогда я поняла, что в его сознании их мнение имеет большее значение, чем его семья», — возмутилась автор истории.

Помимо этого, по ее словам, недавно произошла ситуация, которая поставила под угрозу ее здоровье, однако ее муж в это время находился с друзьями. В итоге, как отметила рассказчица, она приняла решение развестись.

В комментариях под постом многие поддержали решение женщины. Многие посчитали, что супруг рассказчица ведет себя как ребенок. «Надеюсь, вы подадите на алименты и заставите его платить», — написал один из комментаторов.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как увидела свидетельство о рождении сына-младенца и задумалась о разводе. По ее словам, муж втайне от нее зарегистрировал ребенка под другим именем.

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