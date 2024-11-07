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00:16, 7 ноября 2024Наука и техника

Доказана польза увеличения продолжительности сна

Рост продолжительности сна увеличил психическое благополучие
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые Университета Бэйлора доказали положительное влияние даже незначительного увеличения продолжительности сна на психическое благополучие. Согласно результатам, опубликованным в Journal of Positive Psychology, добавление 46 минут сна в сутки связано с улучшением таких показателей, как благодарность, устойчивость, процветание и просоциальное поведение.

Исследование фокусируется на влиянии сна на положительные психологические состояния, такие как благодарность, вместо того чтобы изучать негативные эффекты его нехватки. Ученые проверили гипотезу, что увеличение продолжительности сна может само по себе способствовать улучшению настроя и благополучия, а не только предотвращать негативные последствия недостатка сна.

Для проведения исследования использовались методы, позволяющие отслеживать точное время сна участников с помощью актиграфии. Ученые отобрали 90 молодых людей и случайным образом назначили им позднее, раннее или обычное время отхода ко сну на рабочей неделе, чтобы выявить возможные изменения в психологическом состоянии и эмоциональном благополучии.

Результаты исследования показали, что у участников, нарастивших продолжительность сна, наблюдались значительные улучшения по таким показателям, как благодарность, устойчивость и общая удовлетворенность жизнью. В частности, те, кто добавил 46 минут ко сну, испытывали большее чувство благодарности и удовлетворения жизнью, а также проявляли более устойчивое эмоциональное состояние.

Напротив, участники, у которых было сокращено время сна на 37 минут в сутки, показали снижение по этим же показателям. Это указывает на то, что даже незначительное уменьшение времени сна может негативно влиять на психическое здоровье и социальное поведение.

В заключение ученые подчеркнули, что увеличение продолжительности сна способствует не только лучшему физическому самочувствию, но и улучшению эмоционального состояния и социальной активности. Исследование также выявляет, что хорошо отдохнувшие люди более склонны к просоциальному поведению, такому как благотворительность и участие в общественной жизни.

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