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08:29, 7 ноября 2024Россия

Два реактивных беспилотника попытались атаковать российский регион

Губернатор Гусев: система ПВО сбила два реактивных БПЛА в небе под Воронежем
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Два реактивных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) попытались атаковать Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram.

По словам Гусева, оба беспилотника были уничтожены — их сбила система противовоздушной обороны (ПВО). «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — сообщил глава региона.

По сообщению Министерства обороны России, суммарно под Воронежем благодаря системе ПВО было уничтожено не менее 16 БПЛА.

Кроме того, еще один дрон был сбит в Брянской области.

ЖЗЛ
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