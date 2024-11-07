Два реактивных беспилотника попытались атаковать российский регион

Губернатор Гусев: система ПВО сбила два реактивных БПЛА в небе под Воронежем

Два реактивных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) попытались атаковать Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram.

По словам Гусева, оба беспилотника были уничтожены — их сбила система противовоздушной обороны (ПВО). «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — сообщил глава региона.

По сообщению Министерства обороны России, суммарно под Воронежем благодаря системе ПВО было уничтожено не менее 16 БПЛА.

Кроме того, еще один дрон был сбит в Брянской области.