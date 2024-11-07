Двое братьев напали с мачете на стоматологию в российском городе

Полиция задержала 2 братьев за нападение с мачете на стоматологию в Хабаровске

Полицейские задержали двух братьев, напавших с мачете на стоматологию в Хабаровске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Вечером мужчины в масках с мачете ворвались в медицинское учреждение в Центральном районе города. Один из братьев караулил у входной двери, а второй зашел в кабинет директора и забрал черный пакет с выручкой в сумме 160 тысяч рублей. После этого разбойники скрылись.

В результате оперативных мероприятий силовики сумели установить местонахождение преступников. У них изъяты маски и мачете. Похищенные деньги они потратили. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Братьев отправили в изолятор временного содержания.

7 ноября сообщалось, что в Челябинской области 30-летний местный житель ворвался в одну из школ села Кунашак и попытался выхватить нож у сотрудника столовой.