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18:56, 7 ноября 2024Силовые структуры

Двое братьев напали с мачете на стоматологию в российском городе

Полиция задержала 2 братьев за нападение с мачете на стоматологию в Хабаровске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: УМВД России по г. Хабаровску

Полицейские задержали двух братьев, напавших с мачете на стоматологию в Хабаровске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Вечером мужчины в масках с мачете ворвались в медицинское учреждение в Центральном районе города. Один из братьев караулил у входной двери, а второй зашел в кабинет директора и забрал черный пакет с выручкой в сумме 160 тысяч рублей. После этого разбойники скрылись.

В результате оперативных мероприятий силовики сумели установить местонахождение преступников. У них изъяты маски и мачете. Похищенные деньги они потратили. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Братьев отправили в изолятор временного содержания.

7 ноября сообщалось, что в Челябинской области 30-летний местный житель ворвался в одну из школ села Кунашак и попытался выхватить нож у сотрудника столовой.

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