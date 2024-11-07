Экс-сотрудник Белого дома назвал ключевой шаг Трампа по Украине

Экс-сотрудник Белого дома: Трамп хочет завершить украинский конфликт мирно

Дональд Трамп хочет урегулировать украинский конфликт мирным путем, в этом состоит ключевой шаг его политики по Украине. Об этом ТАСС заявил бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Чарльз Купчан.

«Трамп предпримет скоординированную попытку условиться о прекращении огня на Украине и перенести конфликт с поля боя на стол переговоров», — сказал он.

Чиновник отметил, что успех переговоров приведет к тому, что США превратят подконтрольную Киеву территорию в «успешное государство», при этом статус остальных территорий, находящихся под контролем России, будет «неопределенным». Купчан, однако, усомнился в том, что Трампу удастся найти точки соприкосновения между Москвой и Киевом.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Трамп может приблизить мир на Украине благодаря своей непредсказуемости и желанию побеждать. Он отметил, что политик мог бы разработать сильную мирную инициативу.