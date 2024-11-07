АГН «Москва»: электросамокаты в Москве вновь стали доступны для аренды

Сервис аренды электросамокатов и велосипедов в Москве вновь стал доступен для москвичей после приостановки из-за похолодания и снегопадов. Об этом со ссылкой на пресс-службы сервисов кикшеринга сообщило Агентство городских новостей (АГН) «Москва».

По словам представителя сервиса Whoosh, самокаты и велосипеды вновь стали доступны для москвичей и гостей города, поскольку погода в столице улучшилась — поднялась температура, сошла наледь и снег с тротуаров, — и ездить вновь стало комфортнее. «Сервис полноценно уйдет на зимовку, когда холода станут постоянными, а тротуары снова покроются снегом и льдом», — добавили в компании.

В конце октября стало известно, что электросамокатчикам в России захотели запретить ездить по тротуарам.