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20:13, 7 ноября 2024Путешествия

Енот пробил потолок аэропорта в США, упал на пол и попал на видео

CNN: енот упал с потолка аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке и попал на видео
Марина Черняк
Марина Черняк

Енот пробил потолок аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке, США, зацепился за свисающий кабель и упал на пол. Инцидент попал на видео, которое опубликовало издание CNN.

На размещенных в сети кадрах дикое животное отчаянно хватается за кабель у стойки авиакомпании Spirit Airlines, но в конце концов не удерживается и летит вниз под крики пассажиров.

Пользователь соцсетей, который заснял произошедшее на камеру, рассказал журналистам, что енот бегал по зданию около пяти минут, прежде чем сотрудники воздушной гавани поймали его и вывели наружу. В администрации аэропорта добавили, что никто из находившихся в здании людей не пострадал.

Как пишет источник, десять лет назад аэропорт Ла-Гуардия прославился благодаря заявлению бывшего президента США Джо Байдена, который сравнил его с авиагаванями в странах третьего мира.

В конце октября козел пробрался в здание аэропорта Нижнекамска и попал на видео. Животное не боялось людей и не вело себя агрессивно.

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