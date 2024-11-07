ФСБ задержала российскую кибергруппировку за создание вирусов для телефонов

В Забайкалье ФСБ задержала группу россиян, создавшую вирусы для телефонов

В Забайкалье сотрудники ФСБ задержали группу россиян за создание вирусов для телефонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, с 2021 года члены кибергруппировки создавали и распространяли вредоносные приложения для смартфонов. С помощью вирусов они получали доступ к платежным сервисам владельцев телефонов, после чего похищали их деньги.

Кибергруппировка расширяла свою географию за счет привлечения сообщников, среди которых также были граждане Украины. Им перечислялась часть похищенных денег.

Возбуждено уголовное дело. Организаторов и активных участников группировки взяли под стражу, в их домах прошли обыски, во время которых изъяли телефоны, компьютеры, средства платежей следами преступной деятельности.

Ранее МВД сообщило о возрождении криминальной схемы «Мамонт» среди мошенников.