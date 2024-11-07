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12:01, 7 ноября 2024Бывший СССР

Глава Таджикистана поздравил с победой двух президентов

Президент Таджикистана Рахмон поздравил Трампа и Санду с победами на выборах
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон одновременно поздравил Дональда Трампа в США и Майю Санду в Молдавии с победами на национальных выборах. Об этом пишет издание «Азия-Плюс» в своем Telegram-канале.

7 ноября Рахмон поздравил через телеграммы двух победивших кандидатов. Дональду Трампу он написал об оптимистичном будущем сотрудничества США и Таджикистана, а также назвал отношения с Вашингтоном «одним из важнейших направлений внешней политики».

Майе Санду, победившей на выборах 3 ноября, Рахмон сообщил о дружеских связях между Кишиневом и Душанбе. Кроме того, он понадеялся, что стороны приложат все усилия для их развития и расширения.

Ранее президент другого постсоветского государстваУкраины Владимир Зеленский рассказал об «отличном телефонном разговоре» с Дональдом Трампом. Он рассказал, что поздравил Трампа с «исторической и убедительной победой».

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