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13:50, 7 ноября 2024Экономика

Американский брокер объяснил закрытие счетов россиян с ВНЖ в Европе

Брокер Interactive Brokers объяснил закрытие счетов россиян с ВНЖ в ЕС санкциями
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Закрытие американским брокером Interactive Brokers (IB) счетов российских граждан с видом на жительство (ВНЖ) в Евросоюзе не связано именно с их гражданством, ситуация объясняется постоянными проверками своих клиентов на различные угрозы. Об этом в комментарии Forbes заявили представители компании.

Речь идет о возможной связи с санкциями или финансовыми преступлениями в тех или иных юрисдикциях, что может подвергнуть риску самого брокера. «Этот процесс не направлен исключительно на российских клиентов», — подчеркнули в брокере.

IB начал активно бороться со счетами россиян в июне этого года. Брокер просил клиентов либо закрыть, либо перевести счет в связи с недавним анализом, невысокой стоимостью активов и необходимостью дополнительных проверок. Тогда компания признавала, что отчасти просьбы связаны со страной проживания инвестора, то есть с Россией.

Спустя месяц Interactive Brokers сообщил российским пользователям о закрытии возможности пополнения собственных счетов в юанях, турецких лирах швейцарских франках и ряде других валют. А с 30 августа российским резидентам запрещено выводить деньги в этих валютах со своего счета и совершать любые трансакции.

А на этой неделе стало известно, что брокер рассылает уведомления о закрытии счета в течение 30 дней даже тем россиянам, которые имеют ВНЖ страны Евросоюза и платят там налоги. Эксперты полагают, что в конечном итоге IB полностью избавится от россиян в списках клиентов, поскольку, по всей видимости, компания сочла риски слишком высокими.

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